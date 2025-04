Cesare Prandelli: «Ecco chi è il migliore allenatore d’Italia. La sua squadra entusiasma il pubblico e lui ha avuto due grandi intuizioni»

Cesare Prandelli elogia Vincenzo Italiano: «Il migliore allenatore d’Italia. Il suo Bologna entusiasma il pubblico e lui ha avuto due grandi intuizioni»

Il Bologna è la squadra del momento, tra il quarto posto in classifica e la finale di Coppa Italia praticamente acquisita dopo il 3-0 ad Empoli di martedì sera. Su La Gazzetta dello Sport ne ha parlato in termini entusiastici Cesare Prandelli, ex Commissario Tecnico della Nazionale e conoscitore di Vincenzo Italiano.

VINCENZO ITALIANO – «Ci siamo incontrati e parlati anche poco tempo fa. “Mister, ti ricordi quando a Verona facevi quei tipi di allenamenti? Eri avanti”. Io mi ricordavo quasi nulla, lui tutto. Era la tipica espressione di calciatore, oltre che bravo, curioso e pensante. É il migliore allenatore d’Italia»

LA SUA BRAVURA – «È cambiato anche rispetto all’anno scorso: riesce a fare cose diverse. L’avere due ali forti, un centrocampista offensivo più un terzino e un altro interno che si inserisce gli permette di dare una coralità asfissiante a tutto. Ha avuto due intuizioni fondamentali: Odgaard trequartista e Ferguson al fianco di Freuler, quindi nel cuore del sistema. E mi piace vedere il suo gioco, intenso, verticale, ritmato, ripartenze spettacolari che vengono accompagnate dal boato del pubblico, la ricerca dell’attacco veloce, rapido. Veder giocare il Bologna è proprio bello»