Prandelli Juve: «Per lo Scudetto è una mina vagante: se vince contro l'Atalanta... e Motta va confermato a prescindere da tutto»

Cesare Prandelli ha parlato a la Gazzetta dello Sport in vista di Juve Atalanta: una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni dei bianconeri per la lotta Scudetto? Ecco le parole dell’ex tecnico.

JUVENTUS MINA VAGANTE DELLO SCUDETTO – «Se domenica batte l’Atalanta, diventa qualcosa di più nella corsa al titolo. Ha le carte in regola per inserirsi nella lotta e mettere pressione a chi sta davanti».

CHI SI GIOCA DI PIÙ – «È più decisiva per i bianconeri: con un successo agganciano l’Atalanta e il terzo posto, riaprendo scenari impensabili fino a poche settimane fa. Hanno solo un risultato possibile: la vittoria. Un pareggio servirebbe a poco e una sconfitta li allontanerebbe di nuovo».

MOTTA PUÒ PUNTARE ALLO SCUDETTO – «Sì, perché la Juventus ha ritrovato solidità e continuità. Ha superato le polemiche, le eliminazioni e ora è a -6 dalla vetta. Cinque vittorie consecutive non si ottengono per caso. La reazione dopo il ko con l’Empoli dimostra che il gruppo è forte e ha valori importanti».

CHE JUVENTUS VEDREMO NELLE ULTIME GIORNATE – «Quella vera, quella che ha trovato equilibrio e mentalità. Motta avrà tempo per lavorare e incidere di più. Sta adattando le sue idee ai giocatori, senza snaturarsi, ma valorizzando le caratteristiche della squadra».

COSA MANCA ALL’ATALANTA – «Forse un po’ di brillantezza dopo un periodo intenso. Ma l’eliminazione dalla Champions potrebbe rivelarsi un vantaggio: Gasperini preparerà la squadra al meglio per il finale di stagione. L’Atalanta deve credere nello scudetto, è un’opportunità unica».

CONTE E INZAGHI, CHI È FAVORITO – «L’Inter è la più attrezzata, ma ha il calendario più complicato. Il Napoli di Conte, invece, sta crescendo e ha trovato la sua identità. Se dovessi scommettere una cena, punterei su di lui».

L’ADDIO DI GASPERINI PUÒ INFLUENZARE L’ATALANTA – «Gasperini è un maestro e l’Atalanta è una società solida. Ma la squadra ha un’occasione irripetibile: conta solo il presente».

MOTTA VA CONFERMATO A PRESCINDERE – «Sì, il progetto è appena iniziato. La Juve è giovane, ha cambiato tanto e Motta ha costruito una squadra solida. Gli infortuni e le polemiche non l’hanno fermata: segno che il lavoro è quello giusto».

TORNEREBBE AD ALLENARE PER L’ATALANTA – «Sono legato alla Dea, è una famiglia per me. Ma ho preso una decisione e non torno indietro».

CHI SCEGLIEREBBE TRA YILDIZ E LOOKMAN – «Vlahovic. L’ho allenato a Firenze e lo considero fortissimo».

COME LO VEDE IN QUESTO MOMENTO – «Io lo farei giocare sempre con Kolo Muani. Ma ogni esperienza forma il carattere e Dusan sta dimostrando il giusto spirito».

VLAHOVIC O OSIMHEN – «Entrambi sono attaccanti top, ma la vera domanda è un’altra: che tipo di centravanti vorrà Motta?».

CHI DECIDE JUVE-ATALANTA – «Per la Dea dico Lookman, è l’attaccante più imprevedibile. Per la Juventus punto su Nico Gonzalez: non si è ancora visto il vero Gonzalez a Torino, ma potrebbe essere la serata giusta per sbloccarsi».