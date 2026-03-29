Prandelli sorprende: «Vlahovic quando sono arrivato era un problema per tutti. Sembrava destinato ad andare a Pisa»

Prandelli svela a sorpresa: «Vlahovic quando sono arrivato era un problema per tutti. Sembrava destinato ad andare a Pisa». Le parole

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell’Italia ed ex allenatore della Fiorentina, ha svelato un curioso retroscena dal palco del Teatro Verdi di Firenze durante lo spettacolo “Viva El Tour”. Nel corso dell’intervento – come riportato da SestaPortaNews – l’allenatore ha parlato anche di Dusan Vlahovic.

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PAROLE – «Vlahovic, quando sono arrivato era un problema per tutti, sembrava destinato ad andare a Pisa. Io gli ho chiesto 15 giorni alla dirigenza, nella pausa delle nazionali. Dopo quei giorni io parlai alla dirigenza e confermai che lui era l’attaccante della Fiorentina. Mi chiesero se fossi sicuro più volte e io gli dissi che ero sicurissimo».

TRASFORMAZIONE – «Ho fatto un’analisi spietata a Dusan, gli ho spiegato come deve interpretare il ruolo, non deve andare sulle fasce e non deve mai venire incontro, e allora gli promisi ‘se mi fai queste cose, in queste tre partite, non ti tolgo più’ dopo quelle tre partite e non l’ho più tolto. Lui cosa faceva di sbagliato? Lottava con il difensore, invece doveva essere il difensore a fare la lotta con lui, quando l’ha capito è diventato il titolare della Fiorentina».