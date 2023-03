Precedenti Napoli-Milan: i numeri del match del Maradona – VIDEO

Nel prossimo match del campionato di Serie A il Napoli affronterà il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. Ecco i precedenti della sfida

Con 19 punti di vantaggio il Napoli sta facendo ormai i preparativi per la festa del suo terzi scudetto. L’ultima vittoria in casa del Torino per 4-0 è stata un’ulteriore prova di forza della squadra di Spalletti.

Il Milan è quarto, ma ha un solo punto di vantaggio sulla Roma.

Napoli-Milan si giocherà anche in Champions League e determinerà la semifinalista

