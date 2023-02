Precedenti Sampdoria-Inter: i numeri del match di Marassi

Ecco i precedenti del prossimo match dell’Inter in Serie A contro la Sampdoria. Tutti i numeri di questo campionato e delle ultime sfide

Sampdoria-Inter

La Sampdoria è penultima, a 8 punti dalla zona salvezza.

Nell’ultima gara i blucerchiati si sono visti sfuggire la vittoria a Monza al minuto 99.

L’Inter è in forma, al secondo posto, anche se il -13 dal Napoli non consente sogni scudetto.

Nerazzurri galvanizzati dal successo sul derby: l’1-0 finale è riduttivo rispetto alla superiorità manifestata in tutta la gara.

Totale gare: 65 Vittorie Sampdoria: 13 Pareggi: 22 Vittorie Inter: 30.

Ultima vittoria Sampdoria: 2020-21 2-1 23 Candreva rig., 38 Keita, 65 De Vrij (i nerazzurri sbagliano con Sanchez il rigore del possibile vantaggio).

Ultimo pareggio: 2021-22 2-2 18 Dimarco, 32 Yoshida, 44 Martinez, 47 Augello (Inter due volte avanti e due volte rimontata).

Ultima vittoria Inter: 2019-20 1-3 20 Sensi, 22 Sanchez, 55 Jankto, 61 Gagliardini (Sesta vittoria consecutiva a inizio campionato per la prima Inter di Conte).

Memorabile: 2018-19 0-1 94 Brozovic (il croato colpisce all’ultimo respiro dopo gol annullati dal Var a Nainggolan ed Asamoah).