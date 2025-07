Premier League 2025/26: la stagione più incerta di sempre, a ferragosto inizia la caccia al Liverpool

Premier League 2025-2026, si preannuncia un campionato molto combattuto, con le big a caccia del Liverpool

Sarà una Premier League più equilibrata che mai, quella che si aprirà nella serata di Ferragosto con il Liverpool campione in carica pronto a sfidare il Bournemouth. Se lo scorso anno i Reds hanno chiuso con un mese d’anticipo, questa volta la corsa al titolo si preannuncia più serrata, con Arsenal, Manchester City e Chelsea pronte a contendere il trono alla squadra di Arne Slot. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, nonostante un mercato da oltre 330 milioni di euro, il Liverpool non parte con un vantaggio netto.

Le prime quattro della scorsa stagione – Liverpool, Arsenal, Manchester City e Chelsea – hanno già speso quasi un miliardo di euro in questa sessione di mercato (961 milioni), cercando di colmare o ampliare il divario con le inseguitrici. I Reds hanno fatto scalpore con l’acquisto di Florian Wirtz (136 milioni, bonus inclusi), diventato il giocatore più costoso nella storia del campionato, e con l’arrivo di Hugo Ekitike per 91 milioni. Sullo sfondo c’è anche l’obiettivo Isak, per il quale il Newcastle chiede 175 milioni.

L’Arsenal ha risposto con colpi pesanti come Gyökeres e Zubimendi, mentre il Chelsea ha già speso 228 milioni e punta su nuovi innesti come Jorrel Hato e Xavi Simons. Il Manchester City, invece, ha cominciato il suo restyling con James Trafford e intende rilanciarsi dopo una stagione deludente.

Dietro il gruppo di testa, Newcastle e Tottenham devono fare i conti con rose corte e impegni europei. I Magpies hanno perso Isak ma pensano a Sesko come sostituto. Il Tottenham saluterà Son, diretto verso la MLS, e ha affidato la panchina a Thomas Frank, alla sua prima grande occasione.

Infine, il Manchester United è chiamato a rialzarsi dopo un’annata disastrosa. Fuori dalle coppe, ripartirà con Cunha, Mbeumo e il progetto targato Amorim.

In un campionato dove i valori si sono avvicinati, le prime quattro sembrano sullo stesso livello. Una stagione davvero imprevedibile è alle porte.