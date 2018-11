Premier League, il Liverpool va. Apettando Manchester…

Il Liverpool si porta momentaneamente in testa alla classifica di Premier League e mette pressione al City, impegnato nell’attesissimo derby di Manchester

Il Liverpool riparte dopo il pari contro l’Arsenal nell’ultima giornata e dopo la sconfitta di Champions contro la Stella Rossa. E non poteva scegliere momento migliore. Gli uomini di Klopp risolvono rapidamente la pratica Fulham con un secco 2-0 firmato Salah e Shaquiri.

I Reds salgono così in testa alla classifica di Premier League proprio il giorno dell’attesissima stracittadina tra Manchester United e Manchester City. La vittoria servirà se non altro a mettere pressione a Guardiola e compagni, che in caso di vittoria torneranno primi a +2 sul Liverpool.