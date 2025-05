Premier League, Cucurella decide Chelsea-Manchester United. I Blues rispondono all’Aston e agganciano il terzo posto

Premier League, Cucurella decide Chelsea-Manchester United. I Blues rispondono all’Aston Villa con cui condividono il 3° posto insieme al Newcastle

Si conclude anche il secondo antipo della 37a giornata di Premier League, Chelsea-Manchester United, andato in scena a Stamford Bridge.

Un match fondamentale per la corsa Champions del Chelsea che con 63 punti, gli stessi dell’Aston Villa, la squadra di Enzo Maresca punta ad ottenere, in una lotta che si fa sempre più affollata a 2 sole giornate dal termine.

A decidere l’incontro odierno, che ha visto l’esordio in Premier da titolare di George, classe 2006, che però non ha inciso sul match per il Chelsea, ci ha pensato Cucurella, che al 71′, su assist di James ha timbrato il cartellino per l’1-0 finale e regalado il successo ai Blues.

Con questa vittoria, il Chelsea ha quindi risposto al successo dell’Aston Villa che in serata a superato 2-0 il Tottenham e agganciato di conseguenza il Newcastle con la squadra allenata da Unai Emery, in un trio di squadre a quota 66 punti che occupa dalla 3a alla 5a posizione, tutte utili per la qualificazione in Champions League.

Ora la palla passa al City (5° con 65), al Newcastle e all’Arsenal (2° con 68), tutte ad una partita in meno, con i Citizen che risponderanno solo martedì 20 maggio, quando alle 21 affronteranno il Bournemouth, poiché nel weekend attesi dalla finale di FA Cup contro il Crystal Palace; mentre Magpies e Gunners si affronteranno a vicenda domenica 18 maggio.