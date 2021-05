Il Tottenham fa muro contro lo United e non apre alle trattative per un pezzo pregiato della rosa degli Spurs

Il Manchester United è alla caccia di una prima punta da tanti gol, e ha chiesto il bomber Harry Kane al Tottenham per la prossima stagione.

Gli Spurs, come fa sapere Standard Evening considerano Kane al centro del loro progetto e non hanno intenzione di trattare per la sua cessione.