Premier League: l’Arsenal prova la fuga, ma che paura con il Luton!

Premier League: l’Arsenal vince il posticipo del turno infrasettimanale contro il Luton all’ultimo minuto e prova la fuga

Il turno infrasettimanale di Premier League si è aperto con la sfida tra Luton e Arsenal. Se la vittoria dei Gunners non fa notizia, il modo in cui è arrivata sicuramente sì: la squadra di Arteta ha vinto per 4-3, in rimonta dal 3-2 e con la rete di Declan Rice al 97′ a regalarle i tre punti.

Primo tentativo di fuga per la squadra del nord di Londra, che oggi sarà spettatrice interessata di Sheffield United-Liverpool e domani di Aston Villa-Manchester City: al momento il vantaggio in classifica sui Reds è di 5 punti, 6 sui Citizens, ma in questa stagione di campionato in Premier la classifica in testa è sempre stata molto corta, con diverse squadre a guidare il gruppo di testa.