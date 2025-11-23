Calcio Estero
Premier League, Haaland resta a secco e il City perde. Ko anche il Liverpool e Chelsea prima inseguitrice dell’Arsenal. Nel sabato di calcio inglese accade di tutto
Premier League, i risultati del pazzo sabato inglese. Haaland non segna e il City perde contro il Newcastle. Ko anche il Liverpool, bene il Chelsea ora secondo
Non segna Haaland e il City va perde, ko ancora il Liverpool. Nella 13ª giornata di Premier League doppio pesante ko per City e Liverpool, con la squadra di Guardiola fermata 2-1 in casa del Newcastle, in quello che è il 3° match stagionale di Haaland senza marcature.
L’attaccante norvegese, infatti, non riesce a incidere nel match del St. James’ Park, deciso tutto nel secondo tempo con 3 reti in 7 minuti, e che ha visto il Newcastle andare avanti al 63’ con Barnes, il City pareggiare con Dias e i padroni di casa tornare davanti al 70’ ancora con Barnes.
Ko va anche il Liverpool, che in casa contro il Nottingham cade 3-0 sotto i colpi di Murillo, Savona e Gibbs-White, in quella che diventa la 9ª sconfitta stagionale in tutte le competizioni per la squadra di Slot (contando anche la Community Shield in cui i Reds persero ai rigori contro il Crystal Palace).
Approfitta della sconfitta del City, pur giocando prima, il Chelsea, che in casa del Burnley si impone 2-0 e si porta al secondo posto, momentaneamente a -3 dall’Arsenal, in campo oggi nel derby del Nord di Londra contro il Tottenham.
Nel sabato inglese vittoria anche del Fulham sul Sunderland, che inizia a perdere punti sul gruppo di testa finendo al 6° posto, dietro a Brighton e Crystal Palace, entrambe vincenti nei propri match. Pareggio d’oro, invece, in zona salvezza, per il West Ham sul campo del Bournemouth, per 2-2, che respira al 17° posto in attesa del Leeds.
