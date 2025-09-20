Premier League, follia a Old Trafford: 2 rossi e 3 cambi in 20′. Lo United piega il Chelsea 2-1 grazie ai gol di Bruno Fernandes e Casemiro

Una partita completamente folle a Old Trafford regala al Manchester United un fondamentale successo per 2-1 contro il Chelsea, permettendo ai Red Devils di riscattare la recente sconfitta nel derby. Il match sarà ricordato per un primo tempo ai limiti dell’incredibile, segnato da due espulsioni, polemiche e le drastiche e precoci scelte del tecnico dei Blues, Enzo Maresca.

La gara si infiamma dopo appena quattro minuti, quando il portiere del Chelsea, Sanchez, viene espulso per un fallo su Mbeumbo, lasciando i suoi in dieci. La reazione di Maresca è immediata e radicale: fuori sia Pedro Neto che Estevao per riequilibrare la squadra. Lo United approfitta subito della superiorità numerica e al 14′ passa in vantaggio con il suo capitano, Bruno Fernandes, che firma il suo 100° gol con la maglia dei Red Devils. La girandola di cambi prosegue al 21′, quando un visibilmente contrariato Cole Palmer lascia il posto ad Andrey Santos, completando tre sostituzioni in appena un quarto d’ora di gioco effettivo.

Sembra finita quando Casemiro, al 37′, raddoppia per lo United con un colpo da maestro. Ma il centrocampista brasiliano diventa protagonista anche in negativo: al quinto di recupero del primo tempo, rimedia il secondo cartellino giallo e viene espulso, ristabilendo la parità numerica in campo.

Nella ripresa, con le squadre in dieci contro dieci, gli animi si placano. Il Chelsea prova a rientrare in partita e accorcia le distanze all’80’ con un gol di Chalobah, che promette un finale di fuoco. Nonostante la pressione finale, lo United resiste e porta a casa una vittoria pesantissima. Con questo successo, i Red Devils salgono a 7 punti, portandosi a una sola lunghezza proprio dal Chelsea.