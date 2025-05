Premier League, chi si rivede! Il Sunderland promosso dopo 8 anni grazie ad un gol al 95′ di Watson

Ha 19 anni e la prossima stagione giocherà nel Brighton, l’eroe di Sunderland che con un suo gol al 95′ ha deciso il match tra i biancorossi e lo Sheffield United, finale del play-off di Championship per la promozione in Premier League.

Si tratta di Tom Watson, già acquistato dal Brighton per 10 milioni, c che con il suo gol del 2-1 ha regalato il successo ai suoi, in svantaggio fino al 76′ per il gol di Campbell, prima del pareggio di Meyenda.

Dopo 8 anni, Wembley regala il ritorno in Premier League al Sunderland che era sprofondato nelle categorie minori del campionato inglese, ma che adesso è pronto a risplendere, ancora nell’urlo di “Sunderlan ’til I Die’, come racconta il titolo della serie tv Netflix che li vede protagonisti.