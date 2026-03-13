Premio Bastoni: il difensore dell’Inter è stato candidato al Premio “Rosa Camuna” per ammesso l’errore sul caso Kalulu

Premio Bastoni: il nerazzurri candidato al premio “Rosa Camuna” dopo aver ammesso l’errore sul caso Kalulu

Beccato e fischiato dai tifosi in tutta Italia per la simulazione del contatto con Kalulu — episodio che aveva portato all’espulsione del difensore juventino nella sfida contro la Juventus — Alessandro Bastoni ha scelto di esporsi in prima persona, arrivando a «riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità».

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Un gesto che il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha ritenuto meritevole di un riconoscimento ufficiale: da qui la candidatura del difensore dell’Inter e della Nazionale alla “Rosa Camuna”, la massima onorificenza regionale, per un atteggiamento definito «Non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi».

La proposta di Romani è stata immediatamente condivisa e sottoscritta dal consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Entrambi hanno ricordato come episodi simili a quello di Inter-Juventus del 14 febbraio «Si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita».