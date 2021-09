Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Toscana. Le sue dichiarazioni sul tecnico Vincenzo Italiano

«Empoli e Fiorentina sorprese di questa parte di campionato? Sono due realtà molto diverse e con obiettivi altrettanto diversi. Entrambe sono partite bene. La Fiorentina sta facendo ottime cose ma per me questa non è una sorpresa: conosco Italiano, è un allenatore che ha il fuoco dentro, per questo mi piace molto. In più in poco tempo ha trasmesso le sue idee alla squadra. Mi sarebbe piaciuto prenderlo qualche anno fa, stavo pensando ad uno tra lui e Dionisi, poi è arrivato il secondo».