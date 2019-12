Presidente Flamengo: «Gabigol? Altrove non sarebbe felice come da noi»

Il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, è tornato a parlare di Gabigol l’eroe dell’ultima Copa Libertadores. Le sue parole

Non accenna a placarsi il tormentone Gabigol in Brasile. Il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, è tornato a parlare del centravanti brasiliano di proprietà dell’Inter attualmente in prestito ai rossoneri. Le parole di Landim a Globoesporte.

GABIGOL – «Gabigol ci ha chiesto di parlare del suo futuro solo al termine della stagione. Ma grazie alle buone prestazioni della squadra, la stagione è diventata un po’ più lunga… Abbiamo iniziato a trattare. Le sensazioni sono positive. Noi lo vogliamo, i tifosi e lo staff lo amano: c’è stata una grande unione tra lui e la nostra Torcida»

FELICITÀ – «Penso che sia felice qui, e questo è un fatto importante ai fini della sua scelta definitiva. Francamente, trovo difficile che Gabigol possa essere più felice altrove rispetto a quanto lo è stato al Flamengo: potrebbe essere felice allo stesso modo, ma non di più. Speriamo finisca bene»