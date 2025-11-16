 Le prime pagine sportive nazionali - 16 novembre 2025
Serie A

Le prime pagine sportive nazionali – 16 novembre 2025

Prime pagine

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

la gazzetta dello sport
corriere dello sport 021208pms
tuttosport 021203drb
