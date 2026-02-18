Primo colpo estivo per la Roma, Gasperini lo ha già chiuso: tifosi in festa

L’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini può esultare per il primo colpo in vista della prossima stagione. Il giocatore vestirà a lungo la maglia giallorossa. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa che andrà presto in porto.

Gian Piero Gasperini, dopo una lunghissima e fruttuosa militanza sulla panchina dell’Atalanta, è stato ingaggiato la scorsa estate dalla Roma. E i risultati si stanno ampiamente vedendo. La Roma è attualmente – a 13 giornate dalla fine del campionato – al quarto posto in classifica e, dunque, sarebbe qualificata per la prossima edizione della Champions League.

I giallorossi hanno conquistato 15 vittorie e 47 punti in totale nelle prime 25 giornate di Serie A. E dopo parecchie difficoltà in zona gol nel girone d’andata, anche il problema offensivo è stato risolto grazie all’acquisto a gennaio di un giocatore che sta letteralmente stravolgendo l’attacco giallorosso. Ci riferiamo all’olandese Donyell Malen, arrivato nell’ultima sessione di calciomercato invernale in prestito dall’Aston Villa.

Il 27enne di Wieringen ha esordito esattamente un mese fa – il 18 gennaio scorso – nella trasferta vittoriosa della Roma contro il Torino, mettendo subito a segno la prima rete in giallorosso. Ma l’attaccante della nazionale olandese non si è fermato qui. In casa contro il Cagliari e nell’ultimo trasferta pareggiata a Napoli, infatti, ha messo a segno due doppiette consecutive. Numeri che esaltano Gian Piero Gasperini e tutto l’ambiente giallorosso. E nelle ultime ore è arrivata anche una conferma importantissima a Trigoria. Ecco quale.

Calciomercato Roma, ormai è ufficiale: primo colpo dei giallorossi per il prossimo anno

La Roma ha acquistato Malen in prestito dall’Aston Villa con una formula abbastanza particolare, vale a dire con un prestito a 2 milioni di euro e con un diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati risultati. Ci riferiamo al raggiungimento del 50% delle presenze dell’olandese e alla qualificazione in Champions League o in Europa League dei giallorossi. Ma le cose starebbero per cambiare. Ecco tutti i dettagli.

Donyell Malen verrà riscattato dalla Roma a giugno: Gasperini e tifosi giallorossi al settimo cielo – www.calcionews24.com (Instagram Donyell Malen)

Come evidenziato nelle ultime ore dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, la dirigenza giallorossa avrebbe già deciso di riscattare Donyell Malen per la prossima stagione, a prescindere dall’effettivo raggiungimento degli obiettivi appena menzionati.

Malen diventerà, quindi, un giocatore della Roma a titolo definitivo a partire dal prossimo anno. La cifra pattuita per il riscatto del giocatore dagli inglesi dell’Aston Villa è di 25 milioni di euro complessivi. E anche il giocatore sarebbe assolutamente d’accordo nel legarsi alla Roma per le prossime stagioni. Gasperini e tifosi possono, quindi, già esultare per questo primo colpo di mercato in vista del prossimo anno.