Probabili formazioni Atalanta Napoli: Mertens più di Milik, ancora panchina per Ilicic?

Probabili formazioni Atalanta Napoli: le possibili scelte dei due allenatori in vista del match di questa sera al Gewiss Stadium

Il piatto forte della 29ª giornata è al Gewiss Stadium, è Atalanta-Napoli. È la sfida tra le due squadre più in forma del (nuovo) campionato, che sono partite a razzo con tre vittorie nelle prime tre partite. I bergamaschi vogliono rispondere all’Inter e tornare nuovamente a ridosso del terzo posto, mentre i partenopei continuano a sperare al quarto posto e una vittoria contro la Dea potrebbe dare una bella iniezione di fiducia alla squadra di Gattuso.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Gasperini dovrà rinunciare allo squalificato Malinovskyi e all’infortunato Palomino. Ancora panchina per Ilicic: alle spalle di Zapata è favorito il duo Gomez-Pasalic. Sulla fascia sinistra si rivedrà Gosens che a Udine è partito dalla panchina, mentre dalla parte opposta Castagne è favorito su Hateboer.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Nell’ultima gara ha giocato Meret ma a Bergamo dovrebbe tornare Ospina tra i pali. Spazio a Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce con Maksimovic e Koulibaly in mezzo. In cabina di regia ci sarà Demme con Fabian Ruiz e Zielinski interni. Staffetta Callejon-Politano nel tridente, mentre Mertens è ancora favorito su Milik. Intoccabile capitan Insigne.

Probabili formazioni Atalanta Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso