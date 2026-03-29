Probabili formazioni Bosnia Italia, tentazione Pio Esposito per Gattuso! Il ct pensa alla staffetta in un altro ruolo: le idee del tecnico per martedì

L’Italia si avvicina alla finale playoff per il Mondiale 2026 contro la Bosnia Erzegovina con un dubbio sempre più vivo nella testa di Rino Gattuso: chi affiancherà Moise Kean al centro dell’attacco? Dopo la semifinale vinta contro l’Irlanda del Nord, il nome che si è preso la scena è quello di Francesco Pio Esposito, giovane centravanti dell’Inter, entrato bene a gara in corso e capace di dare un cambio di passo evidente alla manovra azzurra. Le parole del commissario tecnico, nel post partita di Bergamo, hanno confermato che il ballottaggio è apertissimo. «L’ho sempre detto, ci sono le cinque sostituzioni ed è cambiato il modo di gestire una partita. Sono combattuto. Retegui è un ragazzo eccezionale. Toccherà a me fare meno danni possibili e scegliere la miglior formazione». Una dichiarazione che fotografa perfettamente il momento: Mateo Retegui parte ancora da una posizione importante, ma la crescita di Pio Esposito ha rimesso tutto in discussione.

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Retegui resta una certezza, ma Pio ha acceso il dubbio del ct

Il ragionamento di Gattuso non riguarda soltanto il valore assoluto dei suoi attaccanti, ma anche il tipo di partita che si aspetta a Zenica. Retegui, centravanti italo-argentino, viene considerato un giocatore capace di attaccare meglio la profondità e di dialogare a memoria con Kean, altro elemento chiave del reparto offensivo. Pio Esposito, invece, offre più peso nel gioco aereo e nelle situazioni da cross, oltre a una freschezza che ha colpito in pieno lo staff azzurro. Kean, al momento, sembra comunque un gradino sopra gli altri: la sua capacità di attaccare gli spazi, ribaltare l’azione e giocare con aggressività lo rende il punto fermo del reparto. Proprio per questo, la vera riflessione sembra concentrarsi sul nome del partner ideale da affiancargli. In un contesto così delicato, ogni dettaglio conta e gli ultimi allenamenti a Coverciano saranno determinanti.

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Anche la fascia destra e la panchina restano sotto osservazione

Non c’è solo l’attacco nei pensieri del ct. Anche la corsia destra resta sotto osservazione, con Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, che parte leggermente avanti grazie alla sua qualità nel dribbling, ma con Palestra pronto a insidiare la titolarità dopo l’ottimo ingresso a Bergamo. L’idea di una staffetta appare concreta, anche perché il campo di Zenica e l’eventualità dei supplementari suggeriscono prudenza nella gestione delle energie. Sul fronte dei recuperi, Alessandro Bastoni appare pienamente ristabilito, mentre Gianluca Scamacca, pur essendo guarito non sembra destinato a un ruolo centrale nelle scelte finali. Intanto il gruppo resta compatto anche fuori dal campo: Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham fuori lista per l’intervento all’ernia, è rimasto a Coverciano da tifoso e seguirà la squadra anche in Bosnia. Tutto resta aperto, ma una cosa è chiara: Pio Esposito ha davvero costretto Gattuso a riflettere fino all’ultimo.