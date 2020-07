Probabili formazioni Genoa Spal: Pinamonti sfida Petagna

Probabili formazioni Genoa Spal: Nicola con il ballottaggio Pandev-Sanabria. Di Biagio si affida a Petagna per una miracolosa salvezza

Non solo una disperata sfida salvezza. Quello tra Genoa e Spal, in programma domenica pomeriggio a Marassi, sarà anche il duello tra le peggiori formazioni del post-pandemia. In caso di nuova sconfitta la squadra di Di Biagio sarebbe praticamente in Serie B.

COME ARRIVA IL GENOA – Out Romero per infortunio ma Nicola ritroverà capitan Criscito. Difesa a tre composta da Goldaniga, Zapata e Masiello. Schone sarà in cabina di regia con ai suoi lati Behrami e Cassata, quest’ultimo in vantaggio su Sturaro. In attacco Pinamonti sicuro di un posto da titolare mentre Sanabria è favorito su Pandev, Favilli e Destro.

COME ARRIVA LA SPAL – Di Biagio dovrà fare a meno di Berisha, Valoti e Fares. Nonostante un piede e mezzo in Serie B, gli estensi si giocheranno le proprie carte contro un Genoa assetato di punti salvezza. Davanti a Letica agiranno Cionek e Reca sulle fasce con Bonifazi e Vicari centrali. Centrocampo a cinque con l’unica punta Petagna.

Probabili formazioni Genoa Spal

GENOA(3-5-2): Perin; Goldaniga, C.Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Nicola

SPAL (4-5-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Castro, Valdifiori, Dabo, Murgia; Petagna. Allenatore: Di Biagio