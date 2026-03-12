Probabili formazioni Inter Atalanta, Bastoni ancora in dubbio? La gestione di Chivu per lui e Calhanoglu: i due verso il rientro?

L’Inter continua la preparazione in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta, in programma alle 15 a San Siro. I nerazzurri si allenano con l’obiettivo di ottenere i tre punti per proseguire la corsa verso i vertici della classifica, ma ci sono ancora alcuni dubbi riguardanti le condizioni fisiche di due giocatori fondamentali: Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu.

Bastoni: incertezze per la sua presenza

Il difensore centrale Alessandro Bastoni non ha ancora recuperato completamente dalla forte contusione alla tibia subita nel derby contro il Milan. Nonostante ieri il giocatore abbia lavorato a parte, il tecnico Cristian Chivu si prenderà gli ultimi due giorni di allenamento per valutare se il difensore potrà essere convocato per la sfida contro l’Atalanta. Le sue condizioni verranno monitorate fino all’ultimo momento, con la speranza che possa tornare a disposizione per la partita. La decisione finale spetterà a Chivu, che non vuole correre rischi, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Calhanoglu: miglioramenti, ma prudenza

Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, il centrocampista turco sta migliorando notevolmente dopo un risentimento all’adduttore destro che lo aveva costretto a fermarsi. I progressi sono evidenti, ma la cautela resta d’obbligo. La priorità per Chivu è che il giocatore sia al 100% della forma fisica prima di riportarlo in campo. Se non dovesse essere completamente recuperato, è probabile che il turco non venga rischiato sabato, con l’obiettivo di preservarlo per le sfide successive.

Thuram pronto a tornare titolare

Buone notizie arrivano invece per Marcus Thuram, che, dopo aver superato un episodio di febbre che lo aveva costretto a saltare il derby, è pronto a tornare titolare. Il francese riprenderà il suo posto in attacco, al fianco di Pio Esposito, per affrontare l’Atalanta. La sua presenza è cruciale, e l’allenatore Chivu si aspetta da lui una prestazione di qualità per supportare l’attacco della squadra.

Mentre Lautaro Martinez resta ancora ai margini, seguendo il lavoro della squadra dall’infermeria, l’Inter si prepara a una partita fondamentale, con la speranza che i suoi giocatori recuperino in tempo per essere tutti a disposizione per il match contro l’Atalanta.