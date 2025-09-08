Probabili formazioni Israele Italia, Gattuso cambia tutto? La situazione attuale - Calcio News 24

Probabili formazioni Israele Italia: Gattuso cambia modulo, sfida cruciale a Debrecen

Dopo il travolgente 5-0 rifilato all’Estonia, l’Italia di Gennaro Gattuso torna in campo questa sera per affrontare Israele nella sesta giornata del gruppo I delle qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026. Fischio d’inizio alle 20.45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. I tre punti sono fondamentali per blindare almeno il secondo posto nel girone, che garantirebbe un accesso ai playoff nel caso non si riuscisse a superare la Norvegia in testa alla classifica.

L’attenzione è ora tutta rivolta alle probabili formazioni Israele Italia, con entrambi i commissari tecnici pronti a qualche novità rispetto alle ultime uscite. “Israele è una squadra da rispettare, non sarà una gara semplice – ha dichiarato Gattuso in conferenza stampa – hanno giocatori di qualità e ottime transizioni. Servirà continuità per tenere vivo l’entusiasmo”.

Israele: compattezza e ripartenze

Il CT israeliano Ran Ben Shimon ha parlato chiaro: “L’Italia è più forte, ma abbiamo una buona classifica e vogliamo giocarcela”. Israele arriva alla sfida consapevole che questa potrebbe essere un’occasione cruciale per restare in corsa per i playoff. Tra i punti di forza ci sono Oscar Gloukh e Manor Solomon, i due talenti più brillanti della squadra. Il modulo scelto sarà un 5-4-1 molto compatto, con difesa bassa e attacchi in contropiede. In attacco ci sarà Baribo, classe 1998, attualmente in forza ai Philadelphia Union in MLS.

Italia: Gattuso passa al 4-3-3

Nelle probabili formazioni Israele Italia, l’Italia si presenta con un assetto rinnovato. Dopo il 4-2-4 utilizzato contro l’Estonia, Gattuso dovrebbe passare al 4-3-3 per avere più equilibrio in mezzo al campo. Oltre a Barella e Tonali, ci sarà Manuel Locatelli in regia. In attacco confermati Kean e Retegui, affiancati da Politano. Cambi anche in difesa: Cambiaso al posto di Dimarco e Mancini al fianco di Bastoni.

Le probabili formazioni Israele Italia

Israele (5-4-1): D. Peretz; Jehezkel, Nachmias, Lemkin, Shlomo, Revivo; Gloukh, D. Peretz, E. Peretz, Solomon; Baribo.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.

Con una sfida tanto delicata, le probabili formazioni Israele Italia raccontano già da sole la tensione e l’importanza di questo appuntamento per le qualificazioni mondiali.