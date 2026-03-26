Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord: le ultime sulle possibili scelte di Gattuso per i playoff Mondiali. Cosa ha in mente

Probabili formazioni Italia Irlanda del Nord: le scelte di Gattuso per il match di questa sera alla New Balance Arena, valido per i playoff Mondiali

Il conto alla rovescia è terminato: è arrivato il momento dei playoff decisivi per staccare il tanto ambito pass per i Mondiali. L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare uno snodo cruciale. Gli Azzurri scenderanno in campo per giocare la semifinale nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo, con fischio d’inizio programmato a partire dalle ore 20:45.

La posta in palio è altissima e l’obiettivo è superare questo primo, delicato ostacolo. Infatti, in caso di vittoria, martedì 31 marzo gli Azzurri disputeranno la finale contro la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

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I recuperi in difesa: Bastoni e Mancini verso il campo

Avvicinandosi al match, il commissario tecnico valuta le condizioni dei suoi giocatori. Per quanto riguarda la probabile formazione, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, specialmente nel reparto arretrato. Le notizie dall’infermeria sorridono a Gattuso: in difesa Bastoni ha smaltito l’infortunio alla caviglia e va verso una maglia da titolare, partendo nettamente favorito su Gatti.

Filtra ottimismo anche per gli altri acciaccati. Mancini, invece, ha un piccolo problema al polpaccio ma dovrebbe farcela, stringendo i denti. Segnali positivi arrivano anche dagli altri reparti, che dovrebbero recuperare pedine fondamentali così come Tonali e Calafiori.

I ballottaggi a centrocampo e la verve di Esposito in attacco

Se la linea difensiva sembra quasi delineata, i dubbi principali riguardano le corsie esterne e l’attacco. Sulla fascia destra c’è un ballottaggio tra Politano e Palestra. In avanti, le gerarchie non sono del tutto blindate: in attacco Pio Esposito insidia il posto di uno tra Kean o Retegui.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’ITALIA Il modulo scelto sarà il collaudato 3-5-2 iniziale. Tra i pali ci sarà Donnarumma in porta, mentre a protezione del capitano, in difesa vanno verso una maglia da titolare Mancini, Bastoni e Calafiori.

Sulle corsie, sulla fascia mancina di centrocampo è intoccabile Dimarco, spina nel fianco delle difese avversarie, mentre nella corsia opposta Politano torna leggermente avanti nel ballottaggio con Palestra. La mediana vedrà muscoli e geometrie con Barella, Locatelli e Tonali in mezzo.

Infine, il reparto offensivo: chiude la coppia formata da Kean e Retegui. Attenzione però alle sorprese, poiché il giovanissimo Pio Esposito – reduce dal gol lampo contro la Fiorentina – insidia i due compagni di reparto per una maglia da titolare.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso.