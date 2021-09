Italia, Raspadori o Scamacca contro la Lituania: Mancini cambia Immobile

Mancini contro la Lituania potrebbe lanciare uno dei beniamini di casa: spazio a Scamacca o Raspadori al posto di Immobile

L’Italia deve ritrovare la vittoria dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Gli Azzurri hanno creato tanto ma hanno finalizzato pochissimo dunque Mancini, secondo La Gazzetta dello Sport, starebbe pensando ad un cambio in avanti.

Riposo per Immobile con due tipi di alternative: un attacco leggero con Raspadori (o Insigne o Kean) in mezzo o con una prima punta più classica come Scamacca. Al momento i due attaccanti del Sassuolo sono in ballottaggio per partire titolari contro la Lituania nel “loro” stadio.