Probabili formazioni Juve-Parma, la situazione tra sorprese e possibili novità - Calcio News 24

Probabili formazioni Juve-Parma: Tudor e Cuesta studiano le ultime mosse per l’esordio in Serie A

Cresce l’attesa per l’esordio stagionale in Serie A, e tra le sfide più attese c’è sicuramente Juve-Parma, in programma domenica 24 agosto. Le due formazioni sono pronte a darsi battaglia con assetti quasi definiti, anche se restano ancora alcuni ballottaggi aperti. Di seguito, analizziamo nel dettaglio lo stato di forma delle squadre e le probabili formazioni di Juve-Parma, una gara che promette spettacolo e ritmo fin dalle prime battute.

Juventus, Tudor riparte dal 3-4-2-1

La nuova Juventus di Igor Tudor è pronta al debutto ufficiale. Il tecnico croato ha confermato l’impianto tattico visto nel precampionato, affidandosi al 3-4-2-1. In porta ci sarà Di Gregorio, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Kalulu, Bremer e Kelly. Quest’ultimo appare in leggero vantaggio su Gatti, anche se la decisione definitiva arriverà solo a ridosso del match.

A centrocampo il dubbio maggiore è sulla corsia destra, dove si giocano una maglia João Mario e Nico Gonzalez. Al centro, Thuram è certo del posto, mentre il suo compagno potrebbe essere Koopmeiners, leggermente favorito su Locatelli. A sinistra, invece, spazio a Cambiaso, reduce da un’ottima preparazione estiva.

Sulla trequarti, Conceicao e Yildiz agiranno alle spalle dell’unica punta, ruolo per il quale è stato scelto Jonathan David, al momento preferito a Vlahovic.

Parma, fiducia al blocco Coppa Italia

Il Parma di Carlos Cuesta è carico dopo la salvezza in Serie A con grande entusiasmo e con l’obiettivo di sorprendere. Il tecnico spagnolo sembra intenzionato a confermare l’undici che ha superato il Pescara in Coppa Italia. L’unico vero dubbio riguarda Ordonez, in vantaggio su Sorensen per completare il reparto arretrato con Delprato, Circati e Valenti. Tra i pali ci sarà Suzuki, pronto a vivere la sua prima stagione da titolare in A.

Sulle fasce agiscono Lovik a destra e Valeri a sinistra, mentre in mezzo al campo ci saranno gli affidabili Keita e Bernabè. In attacco, confermata la coppia Pellegrino–Almqvist, che ha ben figurato in Coppa.

Le probabili formazioni Juve-Parma

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; João Mario, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

All. Tudor

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Keita, Bernabè, Valeri; Almqvist; Pellegrino.

All. Cuesta