Probabili formazioni Juventus Genoa: rivoluzione per Spalletti? Cosa ha in mente il tecnico all’Allianz Stadium, le sue mosse!

Probabili formazioni Juventus Genoa: le possibili scelte di Luciano Spalletti per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26

Non è ancora il momento delle grandi rivoluzioni tattiche per la Juventus di Luciano Spalletti. Pur potendo contare sul rientro di pedine fondamentali dopo la pausa per le nazionali, l’allenatore toscano sceglie la via della massima prudenza in vista del delicato incrocio di campionato contro il Genoa di Daniele De Rossi. La serrata rincorsa a un pass per la prossima Champions League non ammette passi falsi o forzature, spingendo il mister a confermare l’assetto tattico che ha garantito la migliore compattezza nelle recenti uscite stagionali.

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L’attacco bianconero: Yildiz falso nove e frecce sugli esterni

Senza i classici terminali offensivi schierati dal primo minuto, l’attacco della Vecchia Signora sarà ancora una volta guidato dalla qualità di Kenan Yildiz nel ruolo di falso nueve. A supporto delle sue giocate ci saranno le accelerazioni di Chico Conceiçao e di Jeremie Boga. Proprio in merito all’esterno ivoriano, il tecnico ha speso parole di grande elogio, sottolineando come la sua forza muscolare e le sue “vampate” risultino molto più letali partendo defilato, evitando così il traffico delle vie centrali.

Vlahovic e Milik: preziose armi a partita in corso

La notizia più incoraggiante proveniente dalla Continassa riguarda il totale recupero fisico di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, che hanno lavorato intensamente durante la sosta. Le gerarchie per questa sfida, tuttavia, sono chiare. In conferenza stampa, Spalletti è stato cristallino: «Dusan sta bene, si è allenato nella maniera giusta. È a disposizione ma la vedo dura che parta dall’inizio, più possibile che ci dia una mano a partita in corso. Discorso simile anche per Milik». Il mister ha comunque aperto alla futura possibilità di vederli giocare insieme, considerandoli complementari per forza e tecnica.

Difesa e centrocampo: Perin titolare, riposa Koopmeiners

Negli altri reparti si registrano scelte all’insegna della solidità. Tra i pali si consolida il sorpasso di Mattia Perin su Di Gregorio. La retroguardia sarà guidata dal muro centrale formato da Bremer e Kelly, con Cambiaso e Kalulu a presidiare le fasce. A centrocampo, nonostante gli ottimi segnali dal ritiro della nazionale olandese, Koopmeiners dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Spazio dunque alla diga formata da Thuram e Locatelli, con McKennie avanzato sulla trequarti nel ruolo di incursore tattico.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz.