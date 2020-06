Probabili formazioni Lecce-Milan: Pioli ritrova Theo, quante assenze per Liverani

Probabili formazioni Lecce-Milan: le scelte dei due allenatori per il match del “Via del Mare” valido per la 27ª giornata di Serie A

Il Milan vuole mettersi alle spalle la delusione Coppa Italia e prova a farlo rituffandosi in campionato. I rossoneri affronteranno un Lecce affamato di punti salvezza che, tra le mura amiche del Via Del Mare, ha già saputo tirare qualche colpo basso alle big.

QUI MILAN – Pioli, rispetto al match di Coppa Italia contro la Juventus, recupera pedine fondamentali come Theo Hernandez e Samu Castillejo, che si riprenderanno i loro posti. Il francese sarà sulla sinistra e completerà il reparto difensivo con Conti, in vantaggio su Calabria, Kjaer e Romagnoli, davanti a Gigio Donnarumma. Nel 4-2-3-1 di Pioli spazio alla solita cerniera di centrocampo formata da Kessie e Bennacer. I trequartisti – oltre allo spagnolo – saranno Calhanoglu e Bonaventura. L’attacco sarà retto da Ante Rebic.

QUI LECCE – Tante assenze per Fabio Liverani. A centrocampo mancheranno Deiola e Barak, in attacco Farias e in difesa Dell’Orco e Donati. Non al meglio, anche se a disposizione, ancheSaponara e Vera.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE LECCE (4-3-2-1) – Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. All. Liverani