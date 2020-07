Probabili formazioni Lecce Sampdoria: Babacar in campo dal 1′, Saponara e Mancosu andranno a supporto dell’ex viola

Scontro salvezza. Non ci sono altre parole per definire questa sfida tra Lecce e Sampdoria. Un solo punto di distacco, chi perde rischia di trovarsi nella zona rossa: l’unico obiettivo da parte di entrambe le squadre è quello di conquistare l’intera posta in palio.

COME ARRIVA IL LECCE – I padroni di casa ritrovano Babacar dal primo minuto, con Mancosu e Saponara a supporto. Squalificato Lucioni, Liverani dovrà fare a meno di Deiola, Dell’Orco, Lapadula, Mayer e Rossettini.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – I blucerchiati scenderanno in campo con il 4-4-1-1. Bonazzoli e Ramirez dal primo minuto, visto che non saranno a disposizione Quagliarella, Tonelli, Ferrari e Linetty.

Probabili formazioni Lecce Sampdoria

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Saponara, Mancosu; Babacar. Allenatore: Fabio Liverani

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Bonazzoli. Allenatore: Claudio Ranieri