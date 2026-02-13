Probabili formazioni Napoli Roma, le scelte per la super sfida di Serie A! McTominay ci sarà? Le ultimissime

Probabili formazioni Napoli Roma, le mosse dei tecnici per la super sfida. McTominay verso il ritorno in campo? Le ultime

Si avvicina Napoli Roma, sfida valida per la 25ª giornata di Serie A e in programma domenica sera allo stadio Maradona. In casa azzurra, Antonio Conte dovrà rinunciare a Juan Jesus, squalificato dopo il rosso rimediato a Genova. Nessun allarme invece per Beukema, influenzato giovedì ma considerato recuperabile: la sua presenza permetterebbe di spostare Buongiorno sul centro-sinistra, altrimenti potrebbe trovare spazio Olivera. Buone notizie anche per McTominay, lasciato a riposo per tutta la settimana: le sensazioni sono positive e il centrocampista dovrebbe essere a disposizione. In attacco confermato Hojlund, supportato da Vergara ed Elmas, mentre Politano potrebbe tornare titolare sulla destra. In porta, Milinkovic-Savic è favorito su Meret. Lo riporta Sky Sport.

Sul fronte giallorosso, Gasperini ritrova Dybala e Robinio Vaz, entrambi tornati ad allenarsi in gruppo. L’argentino è quindi pronto a supportare Malen nel reparto offensivo. Soulé continua a gestire la pubalgia, mentre Hermoso sta recuperando da un fastidio al polpaccio: se lo spagnolo dovesse essere pienamente ristabilito, Ghilardi partirebbe dalla panchina. A centrocampo, Pisilli è in vantaggio su El Aynaoui, così come Pellegrini su Soulé e Zaragoza.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte Squalificati: Juan Jesus. Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Di Lorenzo, Neres.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Sky aggiunge che il Napoli sta gestendo con cautela la situazione legata all’infortunio di McTominay: il centrocampista si sta allenando a parte e giovedì non ha partecipato all’allenamento congiunto con l’Ischia a Castel Volturno, ma il suo recupero per la sfida con la Roma rimane molto probabile.