Probabili formazioni Napoli Udinese: torna Ospina, out Okaka

Probabili formazioni Napoli Udinese: torna Ospina tra i pali mentre Gotti dovrà rinunciare ad Okaka, squalificato

Un Napoli in rodaggio in vista della sfida di Champions contro il Barcellona sfida l’Udinese di Luca Gotti, che vuole chiudere una volta per tutte il discorso salvezza.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Ospina dovrebbe tornare tra i pali, Hysaj rileva a destra lo squalificato Di Lorenzo, tornano titolari sia Koulibaly che Mario Rui (possibile riposo per Maksimovic). In mediana Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, in attacco riecco il tridente Callejon-Mertens-Insigne

COME ARRIVA L’UDINESE – Luca Gotti dovrà fare a meno di Stefano Okaka, squalificato. In difesa rimane vivo il ballottaggio tra Samir e Nuytinck per giocare con Becao e De Maio. Sulle fasce Zeegelaar potrebbe concedere un turno di riposo a Sema (che rimane favorito). Jajalo out per un problema al ginocchio, gioca Walace. In attacco la coppia sarà Nestorovski-Lasagna.

Probabili formazioni Napoli Udinese

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

Squalificati: Di Lorenzo

Indisponibili: Llorente, Younes

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna.

Squalificati: Okaka

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Teodorczyk, Prodl