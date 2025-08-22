Probabili formazioni Roma Bologna, come si riadatteranno Italiano e Gasperini? - Calcio News 24

Probabili formazioni Roma-Bologna: ultime news e possibili scelte di Gasperini e Italiano

Sabato 23 agosto, alle ore 20.45, si giocherà una partita di grande interesse per la Serie A 2025/2026: Roma-Bologna. La sfida, valida per la prima giornata di campionato, sarà diretta dall’arbitro Zufferli e trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Ecco le ultime notizie dai campi e le probabili formazioni di Roma-Bologna, con tutti i dubbi e le conferme dei due tecnici.

Come arriva la Roma

La nuova Roma guidata da Gian Piero Gasperini si presenterà con il classico modulo 3-4-2-1, schema che ha già mostrato solidità nelle fasi di preparazione. In porta non ci sono dubbi: sarà Svilar a difendere i pali giallorossi.

La difesa a tre sarà composta da due certezze, Mancini e Ndicka, mentre al centrodestra ci sarà la novità di giornata, con Ghilardi che prenderà il posto dello squalificato Celik. Sulle fasce, a fare da esterni di centrocampo, ci saranno Rensch e Angelino.

In mediana la regia sarà affidata a Cristante e Koné, pronti a garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Sulla trequarti, vista la condizione non ottimale di Dybala e le assenze di Pellegrini e Bailey, Gasperini sembra orientato a dare spazio dal primo minuto a due giovani promettenti come Soulé ed El Aynaoui.

In attacco, la scelta dovrebbe ricadere su Ferguson, leggermente favorito su Dovbyk per il ruolo di punta centrale. Sarà quindi una Roma giovane e motivata quella che scenderà in campo per la prima gara ufficiale della stagione.

Come arriva il Bologna

Il Bologna di Vincenzo Italiano si presenterà invece con alcune scelte quasi obbligate, ma punterà anche su giocatori di esperienza e sui nuovi acquisti.

In porta ci sarà ancora una volta Skorupski, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere formata da De Silvestri (favorito su Zortea), Vitik, Lucumì e Lykogiannis, che prenderà il posto dello squalificato Miranda.

A centrocampo, al fianco dell’inamovibile Freuler, ci sarà Pobega a completare la linea mediana. Sulla trequarti, invece, la novità sarà l’assenza di Emil Holm, fermo per infortunio. Il ballottaggio più acceso è sulla fascia sinistra, con Cambiaghi nettamente favorito su Dominguez.

Con lui, a supporto dell’attacco, agiranno Orsolini e Odgaard, mentre in avanti il terminale offensivo sarà probabilmente Immobile, che dovrebbe avere la meglio su un altro candidato, Santiago Castro.

Probabili formazioni Roma-Bologna

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ghilardi, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Aynaoui; Ferguson.

Bologna (4-4-2): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Freuler, Orsolini, Cambiaghi; Odgaard, Immobile.