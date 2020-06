Probabili formazioni Sampdoria Bologna: Gabbiadini sfida Palacio. Mister Ranieri va verso la conferma del 4-4-2

La Sampdoria ha un solo obiettivo, trovare i tre punti. Servirà una prova di forza per poter vincere contro il Bologna, ma c’è una salvezza da raggiungere nel minor tempo possibile. I padroni di casa sanno che non possono sbagliare proprio in questo momento.

COME ARRIVA LA SAMP – Solito 4-4-2 per mister Ranieri che cerca solidità dopo la sconfitta contro la Roma. Bonazzoli andrà dal primo minuto ad affiancare Gabbiadini, con Vieira ed Ekdal in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Mihajlovic dovrebbe riconfermare il solito modulo, con Palacio falso nueve e Orosolini, Soriano e Sansone sulla trequarti. In mediana Medel con Poli, Tomiyasu, Danilo, Bani e Dijks andranno davanti a Skorupski.

Probabili formazioni Sampdoria Bologna

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Bonazzoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.