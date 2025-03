Probabili formazioni Sampdoria-Palermo: le scelte di Semplici e Dionisi in vista del match in programma alle 17:15 al Ferraris

Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni della sfida valida per la 29a giornata del campionato di Serie B: ecco come potrebbero schierarsi le due squadre

Alle 17:15 la Sampdoria scenderà in campo allo stadio Ferraris di Genova per sfidare il Palermo nel match valevole per la 29a giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Il tecnico blucerchiato Leonardo Semplici, dovrebbe affidarsi ad un 3-4-2-1 mentre Dionisi punterà su un modulo a specchio per la partita di oggi. A seguire le formazioni.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Veroli; Depaoli, Ricci, Muelensteen, Venuti; Oudin, Sibilli; Niang. Allenatore: Semplici.

PALERMO (3-4-2-1): Audero, Baniya, Blin, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo. Allenatore: Dionisi