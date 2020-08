Probabili formazioni Siviglia Inter: Conte si affida a Lukaku e Lautaro, mentre gli andalusi schierano il solito 4-3-3

La finale è arrivata. È tutto pronto per l’ultimo atto dell’Europa League 2019-2020, con l’Inter di Antonio Conte che ha raggiunto la finale dopo aver battuto lo Shakhtar. La voglia di tornare ad alzare un trofeo c’è, anche perché il successo porterebbe prestigio soprattutto in ambito internazionale. Attenzione però al Siviglia, una squadra che storicamente sa come vincere la seconda competizione europea.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA – Gli andalusi vogliono assolutamente entrare nella storia, Lopetegui si giocherà il match con il 4-3-3: Suso, En Nesyri e Ocampos andranno a comporre il tridente offensivo, mentre Joan Jordan, Fernando e Banega si posizioneranno a centrocampo.

COME ARRIVA L’INTER – Scelte praticamente fatte anche per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro va sul sicuro e manda in campo la coppia Lautaro-Lukaku, con D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini e Young sulla linea mediana. Godin, De Vrij e Bastoni andranno a protezione di Handanovic.

Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Joan Jordan, Fernando, Banega; Suso, En Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Arbitro: Makkelie (Olanda)