Probabili formazioni Torino Parma: Belotti sfida Cornelius. i granata dovranno fare a meno di Ansaldi, Baselli e Verdi. Torna Gervinho

Finalmente si torna in campo in serie A. Alle 19.30 il Torino accoglierà il Parma, i granata e i crociati saranno i primi a scendere in campo. I padroni di casa dovranno tornare al successo, anche perché servirà togliersi il prima possibile dalla zona retrocessione.

COME ARRIVA IL TORINO – 5 sconfitte nelle ultime 5 partite. Bisogna assolutamente voltare pagina, Moreno Longo ripartirà dalle certezze: Zaza-Belotti in attacco, con Rincon e Meité in mezzo al campo. De Silvestri, Izzo, Nkoulou e Bremer andranno a comporre la linea difensiva.

COME ARRIVA IL PARMA – Ottavo posto in classifica e una salvezza tranquilla già raggiunta. Il Parma vuole comunque proseguire il suo campionato, D’Aversa sceglierà il soltio 4-3-3 con Kulusevski, Cornelius e Kurtic. Gervinho è tornato a disposizione, ma partirà dalla panchina.

Probabili formazioni Torino Parma

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera, Rincon, Meité, Berenguer; Belotti, Zaza.

Longo A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Lyanco, Singo, Aina, Lukic, Adopo, Millico.

Ujkani, Rosati, Djidji, Lyanco, Singo, Aina, Lukic, Adopo, Millico. Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Verdi.

Ansaldi, Baselli, Verdi. Squalificati: –