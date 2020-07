Probabili formazioni Udinese Lecce: i giallorossi cercano l’impresa, ma per la salvezza serve praticamente un mezzo miracolo

Inutile negarlo. Per la salvezza serve praticamente un mezzo miracolo. Il Lecce di mister Liverani non vuole però mollare la presa, servirà una vittoria sul campo dell’Udinese. I bianconeri sono ormai salvi, ma cercheranno di migliorare la propria classifica: non sarà facile alla Dacia Arena, ma i giallorossi devono cercare una mezza impresa per potersi salvare.

COME ARRIVA L’UDINESE – I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive e non hanno nessuna intenzione di fermarsi, d’altronde c’è una classifica da migliorare. Ben 5 indisponibili per mister Luca Gotti, si va verso la riconferma del 3-5-2 con Lasagna e Okaka a formare la coppia d’attacco.

COME ARRIVA IL LECCE – La sconfitta con il Bologna nello scorso turno sembra aver posto fine alle speranze di salvezza, ma c’è ancora tempo per poter recuperare. L’unico obiettivo sarà quello di vincere e sperare, non ci sarà soltanto lo squalificato Rispoli. Solito 4-3-2-1 per Liverani, con Lapadula unica punta.

Probabili formazioni Udinese Lecce

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

Squalificati: Stryger-Larsen

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk, Nuytinck

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Mancosu, Petriccione, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

Squalificati: Rispoli

Indisponibili: Deiola