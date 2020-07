Probabili formazioni Verona SPAL: Salcedo sfida Petagna. Rrahmani non ci sarà per via della squalifica. Ecco gli schieramenti

La classifica ha poco da dare ad Hellas Verona e SPAL, ma ci sono comunque diversi spunti. I padroni di casa devono tornare alla vittoria dopo sette match senza i tre punti, anche per potersi migliorare in classifica. Gli ospiti sono già matematicamente retrocessi, ma ad ogni modo cercheranno di onorare il campionato. Non sarà semplice, ma entrambe cercheranno le motivazioni giuste per poter portare a termine questa penultima giornata di campionato.

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – La squadra di Juric avrà fuori Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini, Empereur, Verre e Rrahmani. Si va verso la conferma del 3-4-2-1 con Salcedo unica punta supportato da Borini e Zaccagni.

COME ARRIVA LA SPAL – Berisha, Castro, Cerri, Floccari, Sala, Reca. La lista degli indisponibili è davvero elevata, ma non si cambia modulo: 3-5-2 con Petagna e Di Francesco a completare il pacchetto offensivo. In mediana spazio a Dabo, Valdifiori e Murgia.

Probabili formazioni Verona SPAL

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; Salcedo.

Squalificati: Rrahmani

Indisponibili: Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Pazzini, Empereur, Verre

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Bonifazi; D’Alessandro, Dabo, Valdifiori, Murgia, Fares; Petagna, Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha, Castro, Cerri, Floccari, Sala, Reca