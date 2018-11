Altro infortunio in casa Milan: questa volta è il capitano Romagnoli ad accusare un problema muscolare, i preparatori e i medici sono sotto osservazione

Ormai non si può più parlare di casualità: al Milan c’è un problema infortuni. L’ultimo della lista, infatti, è Romagnoli che ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale italiana per una contrattura muscolare. L’ennesimo problema per un difensore centrale che riduce al minimo la possibilità di scelta di Gattuso: nel reparto arretrato, infatti, c’è solo più Zapata tra i disponibili. Caldara ne avrà per diversi mesi vista la lacerazione del tendine d’Achille, ma anche prima non aveva trovato spazio a causa di un altro problema muscolare. Nel reparto difensivo sono out anche Calabria e Musacchio, rispettivamente per un problema alla caviglia e al crociato. In questo caso l’infortunio è di natura traumatica, ma la lista è ancora lunga.

A centrocampo, infatti, è stato spremuto oltre il limite un giocatore fragile come Biglia: anche lui soffre di un problema muscolare, vista la lesione del polpaccio che lo terrà fuori almeno fino a marzo. Il caso emblematico, sintomo di un malfunzionamento all’interno del Milan, è quello di Bonaventura: il centrocampista italiano si è dovuto fermare per un’infiammazione ai legamenti del ginocchio. La situazione è diventata talmente grave che il rossonero è stato costretto a operarsi, ma i tempi di recupero sono di almeno 4-5 mesi. Di fatto per lui, la stagione è ampiamente compromessa.

Diventa inevitabile una considerazione sui preparatori e sui medici del Milan: Bonaventura, in estate non ha potuto seguire al meglio la preparazione per via dell’infiammazione al ginocchio. Le conseguenze, adesso, sono sotto gli occhi di tutti. Del resto al Milan, i preparatori non hanno una vita facile: Montella, ad esempio, inizialmente, per salvare la panchina, ha allontanato il suo uomo storico, Emanuele Marra. Adesso, invece, sul sito ufficiale dei rossoneri non è nemmeno reperibile il nominativo di chi si occupa della preparazione e del recupero dei giocatori. Gattuso, comunque, una volta preso l’incarico, si è portato dalla Primavera Dominici e Tenderini: se a livello numerico i problemi muscolari si equivalgono sostanzialmente con quelli traumatici, stupisce la gravità dei primi. Biglia ne avrà per 4 mesi e per Romagnoli adesso tutti tengono il fiato sospeso. Il dubbio che la preparazione sia stata sbagliata è più che lecito.