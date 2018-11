Pronostici Serie A 2018/2019: risultati vincenti e scommesse gratis per la 12ª giornata di Serie A, ecco le quote

Spazio ai pronostici Serie A prima della pausa per le Nazionali. Ci attende una dodicesima giornata di campionato, in programma tra venerdì 9 e domenica 11 Novembre, scoppiettante che si concluderà con il big match di San Siro Milan-Juve. L’anticipo del venerdì sera vedrà scontrarsi Frosinone-Fiorentina. Le tre partite del sabato vedranno protagoniste Torino-Parma alle 15.00, Spal-Cagliari alle 18.00 e Genoa-Napoli alle 20.30. Il lunch match della domenica sarà Atalanta-Inter. Menù ricco alla domenica alle 15: Roma-Sampdoria, Empoli-Udinese, Chievo-Bologna. Mentre alle 18.00 andrà in scena Sassuolo-Lazio.

Pronostici Serie A, la quota della settimana

Il lunch match della domenica vedrà scontrarsi allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” Atalanta e Inter. Gli uomini di Spalletti arrivano dal fortunoso pareggio di martedì sera contro il Barcellona e vogliono proseguire al meglio il filotto di vittorie in campionato (sette fino a questo punto) prima di riposarsi durante la soste delle Nazionali. Contro troveranno un’Atalanta in grande spolvero dopo le fatiche di inizio stagione. Grazie, ma non solo, al rientro di Ilicic gli orobici hanno centrato tre vittorie di fila e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Difficile pronosticare l’esito finale di questa sfida, ma vi consigliamo di provare a giocare il 2 fisso quotato 2.50. Nel caso non vi fidiate troppo della squadra di Spalletti, una bella quota è l’over 2.5 (bancato a 2.00).

Pronostici Serie A, la schedina vincente

Frosinone-Fiorentina 2 (1.80 )

Torino-Parma Goal SI (2.10)

Roma-Sampdoria 1 (1.50)

Empoli-Udinese X2 (1.70)

Milan-Juventus Over 2.5 (1.90)

Quota totale: 16.20

Se la Fiorentina vuole tornare definitivamente in corsa per un posto in Europa, non può permettersi di perdere ulteriori punti. Nelle ultime 4 partite i viola hanno trovato solo tre punti e la sfida contro i cicioari capita a fagiolo per tornare alla vittoria. In Torino-Parma tornerà dal primo minuto Roberto Inglese che fa lievitare non poco la pericolosità offensiva degli emiliani. Questo motivo, unito al ritorno al gol di Belotti, ci fa immaginare una gara ricca di gol all’Olimpico. I giallorossi si trovano in nona posizione e nelle ultime 3 sfide hanno totalizzato solo 2 punti. Anche se la Roma è reduce dalle fatiche di coppa, consigliamo il segno 1. La squadra di Di Francesco si vorrà vendicare anche la sconfitta, maturata l’anno scorso in casa.

Il cambio di allenatore sulla panchina empolese può creare qualche problema all’Udinese, anch’esso in crisi di risultati, ma crediamo che la banda di Velazquez potrà approfittare di questa situazione in casa Empoli per provare a fare risultato, consigliamo quindi un X2 che vi può coprire. Infine, nel big match serale tra Milan e Juventus, ci aspettiamo una gara con almeno 3 gol. I rossoneri sono riusciti a tenere la porta inviolata solo contro l’Udinese nelle ultime 20 partite, che fine faranno contro Cristiano Ronaldo e soci?