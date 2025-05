Proteste e critiche agli arbitri. Galli boccia la soluzione ex calciatori: «Ecco che cosa si direbbe se dovesse succedere»

Proteste e critiche agli arbitri. Galli boccia la soluzione ex calciatori: le dichiarazioni dell’ex portiere

Durante l’appuntamento annuale con il Memorial Niccolò Galli, l’ex portiere Giovanni Galli, si è espresso dal palco sulla tematica relativa alla possibilità che un ex giocatore possa arbitrare ad alti livelli, per evitare o affievolire le proteste e le critiche aglia arbitri.

PAROLE – «Purtroppo quando cerchi di portare un’innovazione in Italia c’è la solita critica e un pensiero negativo. Non sarebbe facile perché poi si direbbe: ‘Eh, ma ha giocato in questa squadra…’. Penso sempre che cambiando nella carriera i calciatori cosa fanno, non segnano contro il precedente club? Dopo un po’ diventi insensibile, metti a disposizione la tua esperienza e le conoscenze. Gino Menicucci (ex arbitro, ndr) mi ha sempre detto che guardava la dinamica di quello che stava succedendo: come uno cade, l’intervento… Pure il modo di cadere dà l’idea, anche se, se si diventa acrobati, si impara anche quello».