Protocollo FIGC in salita: ecco tutti i nodi da sciogliere

Il Protocollo FIGC per la ripresa del campionato presenta alcuni nodi da sciogliere: ecco tutte le complicanze da risolvere

Se si vuole tornare a giocare bisogna modificare il Protocollo FIGC che ha incontrato le rimostranze del Governo e il rifiuto del Ministro Spadafora. Per questo motivo tra domenica e lunedì andrà in scena il confronto fra il Comitato tecnico scientifico del governo, la commissione medica della Figc e la Federazione Medico-Sportiva. Come riporta l’inchiesta della Gazzetta dello Sport, ci sono tanti nodi da sciogliere. Ecco i più importanti.