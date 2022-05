Pruzzo, gli arbitri: «Scarsi e presuntuosi, hanno deciso il campionato»

Le parole dell’ex attaccante della Roma molto dure contro la classe arbitrale: «Scarsi e presuntuosi, hanno deciso tutto in questo campionato»

Intervista da Radio Radio, l’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, tuona contro la classe arbitrale. Le sue parole:

«Gli arbitri sono scarsi, presuntuosi, non conoscono il regolamento e invece mi dicono che pensano di essere bravi. Io sono sicuro che questo campionato lo decideranno gli arbitri, sia per lo scudetto che per l’Europa e per la retrocessione. Ci sono squadre che non hanno avuto quasi nessun torto arbitrale».