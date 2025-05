Psg Arsenal, Arteta crede ancora nella rimonta: «Possiamo scrivere la storia». Poi sull’infortunio di Calafiori

Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Paris Saint-Germain Arsenal, semifinale di ritorno di Champions con protagonisti i Gunners, squadra da lui allenata.

Dopo l’1-0 dell’andata, è la rimonta l’argomento principale delle dichiarazioni del tecnico, che poi aggiunge anche un dettaglio sulla disponbilità di Calafiori per la gara.

PARTITA – «Siamo qui per vincere, abbiamo un’altra grande opportunità per fare la storia, dobbiamo imparare dai nostri errori nell’andata della semifinale. Siamo ancora a una vittoria dalla finale».

CALAFIORI – «Calafiori ha viaggiato, è in forma ed è pronto a giocare quando ne avremo bisogno, quindi questa è un’ottima notizia. Timber? Valuteremo oggi se potrà giocare da titolare oppure no».

ANCORA SULLA PARTITA – «Abbiamo imparato molto dalla gara di andata, che ha fatto comunque vedere quanto siano ridotti i margini tra le due squadre. Il risultato, secondo me, avrebbe dovuto essere molto diverso, quindi è un’altra opportunità per dimostrarlo e guadagnarci il diritto di arrivare in finale. Dobbiamo fare molte delle cose che abbiamo fatto nella gara di andata, ma meglio e con maggiore costanza. Siamo più che capaci di vincere. Ce l’abbiamo fatta in Europa, nonostante le avversità. Probabilmente nessuno avrebbe mai detto che saremmo arrivati ​​a questa posizione, quindi scriviamo la nostra storia».