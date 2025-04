Psg, Joao Neves cauto nei confronti dell’Arsenal: «La loro cosa migliore la abbiamo anche noi. Sarà un’ottima partita»

Al The Athletic, Joao Neves, centrocampista del Psg, ha parlato del match che questa sera attende i parigini nell’andata delle semifinali di Champions League contro l’Arsenal, partendo dal passaggio del turno.

ASTON VILLA – «Penso che abbiamo giocato bene nel complesso. Sul 2-0, abbiamo perso un po’ il controllo della partita. Penso che ci servirà da lezione per il futuro. Non possiamo rilassarci in nessuna partita, nemmeno per un minuto, in una competizione come la Champions League».

ARSENAL – «Penso che la cosa più positiva dell’Arsenal sia il collettivo, come noi. Sarà un’ottima partita di calcio. Penso che forse siano più fisici e noi forse siamo più bravi con la palla, secondo me. Ma loro hanno i loro punti di forza, noi abbiamo i nostri. Quello che vogliamo fare è difendere con la palla nella loro metà campo. Perché avere la palla è il modo migliore per difendere. Hanno un sacco di giocatori bravissimi, di livello mondiale, quindi non posso sceglierne uno».

ROSA DEI GUNNERS- «Adoro il modo in cui Raya usa i piedi per migliorare il gioco dell’Arsenal. La doppietta su punizione di Declan Rice contro il Real Madrid? Amo il calcio, quindi sono stato davvero contento di vedere quei due gol. L’Arsenal, di sicuro è una delle squadre migliori. Il centrocampo con Odegaard, Declan Rice, Thomas Partey sono giocatori straordinari».