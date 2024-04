PSG Barcellona: dove vederla, orari e probabili formazioni

Al Parco dei Principi andrà in scena il quarto di finale di Champions League tra PSG e Barcellona: le ultimissime e dove vedere il match

Al Parco dei Principi andrà in scena il quarto di finale d’andata di Champions League tra PSG e Barcellona. I francesi, forti della loro prima posizione in classifica in campionato, dove si apprestano a vincere l’ennesimo titolo, sono arrivati ai quarti eliminando la Real Sociedad. I catalani, che a giugno saluteranno Xavi, hanno invece avuto la meglio agli ottavi contro il Napoli. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.

PSG BARCELLONA, orario e dove vederla

PSG Barcellona gara delle ore 21.00 di mercoledì 10 aprile. Verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime, disponibile per gli abbonati su smart-tv, console per videogiochi, Google Chromecast, Amazon Firestick, smartphone e tablet.