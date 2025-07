Al Mercedes-Benz Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, PSG Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita PSG Bayern Monaco, valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025.

LA DIRETTA

PRIMO TEMPO – Nel primo quarto di finale del Mondiale per Club, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco hanno chiuso il primo tempo sullo 0-0, in una sfida combattuta e tatticamente intensa, giocata al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Le due formazioni hanno impostato la partita con grande attenzione alla fase difensiva. Il PSG ha cercato di imporre il proprio ritmo, gestendo il possesso palla (60%), mentre il Bayern ha optato per un atteggiamento più attendista, puntando su ripartenze rapide. oche le vere opportunità: un colpo di testa di Mbappé finito alto e un sinistro dal limite di Musiala neutralizzato da Donnarumma. Gli attacchi si sono scontrati con difese attente e portieri vigili.

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo il Bayern Monaco esce meglio dagli spogliatoi, pressando alto i parigini: occasioni non mancano, ma i bavaresi non capitalizzano (e dopo il gol annullato nel primo tempo arriva un’altra rete tolta a Kane per offside). Il PSG però tiene botta e poi passa in vantaggio con Doué, che spiazza Neuer. Nel finale il PSG rimane in 9: espulso prima Pacho e poi Hernandez, ma nonostante il doppio svantaggio raddoppia con Dembelè, che su una ripartenza prima prende la traversa e poi pochi istanti dopo infila nell’angolino.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1) : Neuer (cap.);Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany