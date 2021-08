Psg, bloccato il rinnovo di Mbappé. Il Real Madrid osserva

Non si registrano passi avanti per il rinnovo di Kylian Mbappé con il Psg. I blancos osservano con interesse gli sviluppi

A meno di un anno dalla scadenza del contratto, Kylian Mbappé non è sicuro di continuare la propria avventura al Psg. Con il probabile arrivo di Lionel Messi a Parigi, il club non potrebbe permettersi di rinnovare l’accordo della stella francese ad una cifra di troppo superiore a quella attuale (19 milioni netti) per via dei limiti imposti dal fair-play finanziario.

Come riferito da As, il Real Madrid osserva con interesse la situazione, con Florentino Perez pronto a piazzare l’ennesimo grande colpo della sua presidenza, che farebbe dimenticare la delusione per le partenze di Sergio Ramos e Varane.