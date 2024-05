PSG, Julio Cesar: «Donnarumma? Vi dico la mia sul primo tempo e sul gol subito»

Julio Cesar ha parlato della prestazione in questo primo tempo di Donnarumma, portiere del PSG, contro il Borussia Dortmund

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter tra le altre, ha parlato di Gianluigi Donnarumma a Prime Video durante l’intervallo tra Borussia Dortmund-PSG di Champions League.

PARATE – «Fullkrug è un giocatore molto forte, lo sta dimostrando. Qui ha fatto un gol bellissimo, il primo tocco è stato eccezionale. Qui per il portiere è difficile, è una situazione in cui magari poteva essere più alto, però il controllo e il tiro… Non credo abbia colpe. Le parate? È importante perché tiene la squadra in gioco, quando il portiere viene chiamato deve rispondere, ha fatto due parate belle, così ha la fiducia giusta e ha potuto dimostrare il suo valore. La seconda su Sabitzer è molto bella, ha avuto velocità di andare a terra, è un portiere alto, ha una statura, ma è stato reattivo»