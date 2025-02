Psg-Brest: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Parco dei Principi la sfida di Champions League tra Psg-Brest: le ultimissime di formazioni con orario e dove vederla in tv

Al Parco dei Principi di Parigi si giocherà la gara valevole per il ritorno di Champions League tra Psg-Brest. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Enrique.

Brest (4-2-3-1): Bizot; Lala, Chardonnet, N’Diaye, Zogbé; Camara, Lees Melou; Del Castillo, Faivre, Sima; Ajorque. Allenatore: Roy.

Orario e dove vederla in tv

Psg-Brest si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio per il ritorno del playoff di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.